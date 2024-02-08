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Охранник в Екатеринбурге «подарил» лженачальнику и «сотруднику ФСБ» полтора миллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД г. Екатеринбурга обратился работник одного из частных охранных объединений 1956 года рождения, который сообщил, что телефонные аферисты под видом «руководителя» и лжесотрудника «ФСБ» убедили его обналичить личные средства и оформить два кредита на общую сумму 1,5 млн.

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