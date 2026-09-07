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Царьград

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Советник ОАЭ обвинил ООН в неспособности урегулировать конфликт

Советник ОАЭ обвинил ООН в неспособности урегулировать конфликт

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил на форуме в Абу-Даби о кризисе международной системы, подчеркнув неспособность ООН урегулировать конфликт между США и Ираном, начавшийся 28 февраля.

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