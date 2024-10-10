“Перегрев” экономики по-набиуллински: идея фикс или диверсия?

Владимир Самборский

У каждой страны 2 "кита",или точки опоры: Политика и экономика. Если политику пытаемся проводить более-менее независимую,то экономикой "рулит" гайдаровская команда с 90-х годов... Вот МЭР установил на годы вперед 3% роста - и все! Больше не надо! А когда она "сама" вырастает вдруг до 5% - начинают ее "охлаждать", поднимая ставку... Свои деньги вкладывать в развитие нельзя! Только западные инвестиции! А их сейчас нет. И все! Дальше затык...