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  • Алекс Сэм
    Если Наебулина враг России и засланец мирового олигархата так почему ВВП её не снимет и не поставит своего человека? ...“Перегрев” эконом...
  • Татьяна Кибишева
    Когда ЦБ станет ГБ???? Сколько ещё нашей экономикой будет руководить МВФ??????“Перегрев” эконом...
  • Владимир Самборский
    У каждой страны 2 "кита",или точки опоры: Политика и экономика. Если политику пытаемся проводить более-менее независи...“Перегрев” эконом...

“Перегрев” экономики по-набиуллински: идея фикс или диверсия?

“Перегрев” экономики по-набиуллински: идея фикс или диверсия?

Я уже писала про ЦБ как про государство в государстве, но если быть точнее, то деятельность Центробанка вполне можно рассматривать как второй фронт, чьи усилия направлены на уничтожение российской экономики.

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Комментарии
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Владимир Самборский
У каждой страны 2 &quot;кита&quot;,или точки опоры: Политика и экономика. Если политику пытаемся проводить более-менее независимую,то экономикой &quot;рулит&quot; гайдаровская команда с 90-х годов... Вот МЭР установил на годы вперед 3% роста - и все! Больше не надо! А когда она &quot;сама&quot; вырастает вдруг до 5% - начинают ее &quot;охлаждать&quot;, поднимая ставку... Свои деньги вкладывать в развитие нельзя! Только западные инвестиции! А их сейчас нет. И все! Дальше затык...
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16 час.
Татьяна Кибишева
Когда ЦБ станет ГБ???? Сколько ещё нашей экономикой будет руководить МВФ??????
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13 час.
Алекс Сэм
Если Наебулина враг России и засланец мирового олигархата так почему ВВП её не снимет и не поставит своего человека? Не хочет или не может? Вот в чём вопрос.
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8 час.

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