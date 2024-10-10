Я уже писала про ЦБ как про государство в государстве, но если быть точнее, то деятельность Центробанка вполне можно рассматривать как второй фронт, чьи усилия направлены на уничтожение российской экономики.
“Перегрев” экономики по-набиуллински: идея фикс или диверсия?
Комментарии
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Владимир Самборский
У каждой страны 2 "кита",или точки опоры: Политика и экономика. Если политику пытаемся проводить более-менее независимую,то экономикой "рулит" гайдаровская команда с 90-х годов... Вот МЭР установил на годы вперед 3% роста - и все! Больше не надо! А когда она "сама" вырастает вдруг до 5% - начинают ее "охлаждать", поднимая ставку... Свои деньги вкладывать в развитие нельзя! Только западные инвестиции! А их сейчас нет. И все! Дальше затык...
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16 час.
Татьяна Кибишева
Когда ЦБ станет ГБ???? Сколько ещё нашей экономикой будет руководить МВФ??????
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13 час.
Алекс Сэм
Если Наебулина враг России и засланец мирового олигархата так почему ВВП её не снимет и не поставит своего человека? Не хочет или не может? Вот в чём вопрос.
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8 час.
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