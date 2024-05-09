Мы прибыли на виллу. Здесь много работы, зеленая трава, почки на деревьях в саду, пение птиц, аромат и треск горящих дров, шорох соседей, радостный лепет и визг детей.
Баяно май
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Мы прибыли на виллу. Здесь много работы, зеленая трава, почки на деревьях в саду, пение птиц, аромат и треск горящих дров, шорох соседей, радостный лепет и визг детей.
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