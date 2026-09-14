Петербуржец спрятал тело убитой матери в морозилку на Ленинском

Кировский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста для жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в убийстве матери с особой жестокостью.
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