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Аргументы и Факты

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Макрон сошёл с ума: главного француза поймали на опасной авантюре

Макрон сошёл с ума: главного француза поймали на опасной авантюре

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл причины, по которым президент Франции Эммануэль Макрон продвигает идею расширения французского ядерного зонтика на ряд европейских стран, в частности, на Эстонию и Финляндию.

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