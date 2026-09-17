Макрон сошёл с ума: главного француза поймали на опасной авантюре

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл причины, по которым президент Франции Эммануэль Макрон продвигает идею расширения французского ядерного зонтика на ряд европейских стран, в частности, на Эстонию и Финляндию.