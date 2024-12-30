Звезды влияют на нас сильно, но большинство природных катаклизмов носит все же рукотворный характер

Никогда в этом столетии ученые не предсказывали, что 2025 год принесет столько катастроф. Сильнейшие наводнения, извержения вулканов, землетрясения – это лишь малая часть того, с чем столкнется наша планета в ближайшем будущем, по мнению ученых.
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