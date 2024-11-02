БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гессенские наёмники: люди - старая нефть...

Гессенские наёмники: люди - старая нефть...

Гессенский мушкетёр полка фон Босе под Йорктауном 1781 год Надо сказать, что слава гессенцев вполне заслуженна! Само государство Гессен-Кассель образовалось в 1567 году в результате раздела ландграфства Гессен, после смерти его правителя Филиппа I Великодушного.

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