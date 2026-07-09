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Царьград

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Марочко: на нескольких участках в Харьковской области фронт ВСУ обрушается

Марочко: на нескольких участках в Харьковской области фронт ВСУ обрушается

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на фоне наступления российской группировки "Запад" линия фронта ВСУ на ряде участков Харьковской области обрушается, и в ближайшее время Минобороны может сообщить об освобождении нескольких населённых пунктов.

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