В Приморье подросток осужден за убийство собаки

В городе Спасске-Дальнем местный житель, не достигший совершеннолетия, жестоко убил собаку. Это произошло на глазах у маленького ребенка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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