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Газета.ру

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Творческая лаборатория будущего фильма по роману "Лавр" пройдет в Петербурге

Творческая лаборатория будущего фильма по роману "Лавр" пройдет в Петербурге

Актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин и композитор и дирижер Петр Дранга представят 21 октября на сцене Мариинского театра творческую лабораторию будущего фильма «Лавр».

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