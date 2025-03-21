Сергею Лаврову сегодня 75 лет! Он возглавляет МИД России уже 21 год. С юбилеем! @zemskii_vestnik Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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Сергею Лаврову сегодня 75 лет! Он возглавляет МИД России уже 21 год. С юбилеем! @zemskii_vestnik Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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