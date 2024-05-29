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Рекордные потери: за сутки в зоне СВО уничтожены более 1700 боевиков

Рекордные потери: за сутки в зоне СВО уничтожены более 1700 боевиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут рекордные за последние месяцы потери в живой силе и технике. Только за сутки на всех направлениях СВО уничтожены более 1700 боевиков и не менее десяти самоходных гаубиц.

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