Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут рекордные за последние месяцы потери в живой силе и технике. Только за сутки на всех направлениях СВО уничтожены более 1700 боевиков и не менее десяти самоходных гаубиц.
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