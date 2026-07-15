Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 16–22 июля: неделя со «Снобом»

Присоединиться к джазовому параду в Летнем саду во главе с Игорем Бутманом, увидеть открытие первой в России выставки кубинского плаката в Пушкинском музее или отправиться на гастрономический фестиваль в Ростовском кремле — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.