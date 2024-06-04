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Байден назвал Трампа «осужденным преступником», метящим в президенты

Байден назвал Трампа «осужденным преступником», метящим в президенты

Глава Белого дома обрушился с критикой на своего главного политического оппонента. Президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе резкие высказывания в адрес своего главного соперника на выборах, республиканца Дональда Трампа.

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