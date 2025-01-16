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Белоруссия не допустит фарса на выборах, заявляет Александр Вольфович

Белоруссия не допустит фарса на выборах, заявляет Александр Вольфович

Секретарь Совета безопасности Белоруссии, Александр Вольфович, заявил, что выборы президента страны, намеченные на 26 января, пройдут без превращения в комедийное шоу, как в США.

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Комментарии
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Eduard
Поставьте полицию и арестовывайте активистов,а там и пожизненый срок!
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