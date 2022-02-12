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Эксперт рассказал, какие последствия может принести «омикрон»

Эксперт рассказал, какие последствия может принести «омикрон»

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, если взрослый человек заразился штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», то у него может развиться нейроковид и лонгковид.

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