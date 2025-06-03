Торговцы страхом, или Немного про информационную гигиену.

Вик Норд

Управление человечеством(для получения супердоходов),это развитая наука,и применяется ежесекундно,страх,один из них...,и НИЧЕГО с этим нельзя поделать,такова психология,людьми управляли,управляют,и БУДУТ управлять,противостоять этому(эффективно) можно только лично,а контрпропаганда,и карающие меры работают так себе...