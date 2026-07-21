"Арктика будет российской". Запад расписался в своем бессилии в регионе

Алексей Горшков

Цитата из статьи: "... воды между Гренландией и сибирским побережьем"... Это КАК ?! Насколько я знаю географию - НА ЗАПАД от Гренландии - Канада и Аляска, а НА ВОСТОК - ВСЯ Европа! А на СЕВЕРЕ - Северный полюс и уж потом только сибирское побережье! "Водами" Северный полюс УЖ НИКАК НЕ НАЗОВЁШЬ !!! А вообще мне кажется, что Арктику МЫ недооцениваем! А ведь она - проект, коммерчески для России не только не разорительный, а даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Северный морской путь - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да любое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать Суэцкий канал, и ему подобные, просто "сдуются" сами, потеряв клиентов! Первые шаги для освоения этого пути сделали ещё цари, но особо много внимания этому уделял Сталин - при нём Арктика осваивалась очень активно - вспомним челюскинцев, папанинцев, и т.д., и т.п.! Сейчас, вроде бы, об Арктике вспомнили - даже воздушные десанты туда высаживать стали - НО НЕ ПОЗДНО ЛИ ?!