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Украинские власти признали, что на Украине мобилизованы 7 907 священнослужителей. Почти все от УПЦ

Украинские власти признали, что на Украине мобилизованы 7 907 священнослужителей. Почти все от УПЦ

Стало известно точное количество украинских священников, которые были мобилизованы на Украине. Начальник отдела по делам религий Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Вячеслав Горшков в эфире программы «Кабинет экспертов» заявил, что на сегодняшний день в стране забронировано 7 907 священнослужителей.

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