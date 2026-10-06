«Не называйте меня депутаткой. Чувствую себя проституткой» – Скороход высмеяла украинские феминитивы

Ревнители защиты украинского языка на самом деле лишь уродуют его и делают неблагозвучным. Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбатов, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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