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«Не называйте меня депутаткой. Чувствую себя проституткой» – Скороход высмеяла украинские феминитивы

«Не называйте меня депутаткой. Чувствую себя проституткой» – Скороход высмеяла украинские феминитивы

Ревнители защиты украинского языка на самом деле лишь уродуют его и делают неблагозвучным. Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбатов, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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