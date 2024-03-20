Прокуратура не дала властям Выселковского района Кубани купить дорогую иномарку для служебных целей

Прокуратура не дала властям Выселковского района Кубани купить дорогую иномарку для служебных целейАдминистрация Выселковского района Кубани решила побаловать себя дорогой служебной иномаркой, а поэтому разместила извещение о проведении электронного аукциона на закупку легкового автомобиля с начальной ценой контракта свыше 3,6 млн руб.
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