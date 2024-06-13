Диетолог Дюваль заявила об опасности сладкого перца для здоровья

Диетолог раскрыла, чем может быть опасен сладкий перец Сладкий перец богат витамином С и группой витаминов В, а также этот овощ славится содержанием кобальта, который благоприятно влияет на щитовидную железу, а также восполняет запас железа.
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