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Диетолог Дюваль заявила об опасности сладкого перца для здоровья

Диетолог Дюваль заявила об опасности сладкого перца для здоровья

Диетолог раскрыла, чем может быть опасен сладкий перец Сладкий перец богат витамином С и группой витаминов В, а также этот овощ славится содержанием кобальта, который благоприятно влияет на щитовидную железу, а также восполняет запас железа.

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