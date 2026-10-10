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Игорь Дивеев: «Краснодар» – самый принципиальный соперник «Зенита». Мы с ними – главные фавориты РПЛ в последние годы»

Защитник « Зенита » Игорь Дивеев назвал « Краснодар » главным соперником сине-бело-голубых. «Краснодар» – главный соперник для нас.

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