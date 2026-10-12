Путин снял табу на днепровские мосты. Транзит оружия НАТО встал. Перерезание "пуповины" Украины началось

Автор: Наталья Залевская После уничтожения мостов, фронт, скорее всего, через неделю-две, уверяет украинский эксперт: оставшаяся на левом берегу часть ВСУ попадет в плен, возможно, некоторые попытаются эвакуироваться на плавсредствах через Днепр.