Число иностранцев в Японии впервые превысило 4 миллиона

На 1 января 2026 года количество иностранных граждан, проживающих в Японии, достигло рекордной отметки в 4 031 159 человек, сообщило издание Nikkei со ссылкой на министерство внутренних дел и коммуникаций страны .
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