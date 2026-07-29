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Число иностранцев в Японии впервые превысило 4 миллиона

Число иностранцев в Японии впервые превысило 4 миллиона

На 1 января 2026 года количество иностранных граждан, проживающих в Японии, достигло рекордной отметки в 4 031 159 человек, сообщило издание Nikkei со ссылкой на министерство внутренних дел и коммуникаций страны .

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