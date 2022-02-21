Более тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты

РИА Новости/Илья Питалев Около четырех тысяч заявлений на открытие лицевых счетов для получения единовременной материальной помощи были оформлены за сутки эвакуированными из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР).