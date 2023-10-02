ВТБ увеличил доходность по накопительному счету «Сейф».По накопительному счету «Сейф» на 1 п. п. увеличилась приветственная надбавка и теперь доходность счета в первые 4 месяца составляет 13% годовых и применяется однократно при условии, что у клиента не было открытых и пополненных счетов «Копилка», «Сейф» в ВТБ и действует на минимальный остаток до 999 999 ₽ (включительно), с 5 месяца действует ставка — 5% годовых.
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