ВТБ увеличил доходность по накопительному счету «Сейф».По накопительному счету «Сейф» на 1 п. п. увеличилась приветственная надбавка и теперь доходность счета в первые 4 месяца составляет 13% годовых и применяется однократно при условии, что у клиента не было открытых и пополненных счетов «Копилка», «Сейф» в ВТБ и действует на минимальный остаток до 999 999 ₽ (включительно), с 5 месяца действует ставка — 5% годовых.