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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костя Цзю объяснил, почему Тим не выступает за Россию: «Он живет и будет жить в Австралии»

«Вряд ли у Тима получится когда-нибудь выступать под российским флагом. Это не имеет никакого значения.

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