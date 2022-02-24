Близкое окружение президента: кому Владимир Путин доверяет и подпускает к себе

Владимир Путин. Фото tass.ru Лидия ГубинаВладимира Путина можно бесспорно назвать одной из самых обсуждаемых личностей мира – в отрыве от его политических высказываний и деятельности, публике всё равно интересно, как живёт и с кем общается лидер России на близких счетах.
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