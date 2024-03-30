Психолог Лариса Суркова рассказала про детскую зависимость от гаджетов и депрессию у ребенка

Да, это серьёзная проблема! Дети ничего не знают о реальной жизни, не могут ответить на простые вопросы или что- то сделать своими руками.

Serega SV

Долой ГАД - же - ТЫ! Они реально "убивают" человечество и общение (речевое) сведено к минимуму! Осталось в основном на бытовом и потребительском уровне! (дай, хочу, купи мне и.т.д.) Я думаю, в ближайшем будущем, если всё так пойдёт, и это общение сойдёт на ноль! Останутся, наверно,язык жестов (сурдоперевод), мимика (так называемые - реакции), ну и (как без них) Гад-Же-Ты, в основном сообщения в переписках! Дай Бог, чтобы это произошло как можно позже! 🤔 👆⚠️