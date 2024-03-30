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Психолог Лариса Суркова рассказала про детскую зависимость от гаджетов и депрессию у ребенка

Психолог Лариса Суркова рассказала про детскую зависимость от гаджетов и депрессию у ребенка

Кандидат психологических наук, автор книг и блогер с миллионной аудиторией Лариса Суркова стала гостьей шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники.

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Комментарии
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Галина Дудкевич
Да, это серьёзная проблема! Дети ничего не знают о реальной жизни, не могут ответить на простые вопросы или что- то сделать своими руками.
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14 час.
Serega SV
Долой ГАД - же - ТЫ! Они реально &quot;убивают&quot; человечество и общение (речевое) сведено к минимуму! Осталось в основном на бытовом и потребительском уровне! (дай, хочу, купи мне  и.т.д.) Я думаю, в ближайшем будущем, если всё так пойдёт, и это общение сойдёт на ноль! Останутся, наверно,язык жестов (сурдоперевод), мимика (так называемые - реакции), ну и (как без них) Гад-Же-Ты, в основном сообщения в переписках! Дай Бог, чтобы это произошло как можно позже! 🤔 👆⚠️
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4 час.

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