Государственный таможенный комитет Беларуси разъяснил, что частные лица могут беспошлинно ввезти комплект новых автомобильных колес для личного пользования, если его стоимость не превышает 500 евро, а вес — 25 кг, при этом за календарный год допускается ввоз не более одного комплекта на принадлежащее владельцу транспортное средство.
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