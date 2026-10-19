Государственный таможенный комитет Беларуси разъяснил, что частные лица могут беспошлинно ввезти комплект новых автомобильных колес для личного пользования, если его стоимость не превышает 500 евро, а вес — 25 кг, при этом за календарный год допускается ввоз не более одного комплекта на принадлежащее владельцу транспортное средство.