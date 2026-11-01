Среди железа, копоти и стали,Где сложена снаряга для парней,Сидит малыш, чьи глазки не видалиНи мирных дней, ни радости детей.
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