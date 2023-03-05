ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 608 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Эрнст сам точно такой же и таких пристраивает на 1 канал. Однако у нас не кому посмотреть на него внимательно. Сегодн...«Он всё-таки удра...
  • Valerij Kosmachiov
    послушайте внимательно и Убедитесь, что это очень порядочный человек.«Он всё-таки удра...
  • Valerij Kosmachiov
    https://www.youtube.com/watch?v=tIjCUuC25tU«Он всё-таки удра...

Первый модник России Александр Васильев, устав биться в русофобском припадке, тоже убывает в Израиль

Первый модник России Александр Васильев, устав биться в русофобском припадке, тоже убывает в Израиль

Человек называющий себя искусствоведом, историком российский и французский моды, Александр Васильев, получил известность благодаря телепередаче крайне сомнительного пошиба, которую с завидным постоянством демонстрировал один из федеральных каналов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх