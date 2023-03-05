Первый модник России Александр Васильев, устав биться в русофобском припадке, тоже убывает в Израиль

Человек называющий себя искусствоведом, историком российский и французский моды, Александр Васильев, получил известность благодаря телепередаче крайне сомнительного пошиба, которую с завидным постоянством демонстрировал один из федеральных каналов.
Человек называющий себя искусствоведом, историком российский и французский моды, Александр Васильев, получил известность благодаря телепередаче крайне сомнительного пошиба, которую с завидным постоянством демонстрировал один из федеральных каналов.
Свежие комментарии