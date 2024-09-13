Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Это тут все, чтобы для всего этого НАТО их же, как говорят, "кислые щи там медом не казались"... Сих идиотов в тонус...NORAD сообщило о ...
  • Игорь Василевский
    Не все за деньги, но этот случай, пожалуй, именно таковВеликие люди наше...
  • Влад Владимиров
    Тут не Россия же затеяла гнобление  по национальным признакам людей. Ее терпение долго испытывали нелюди,которых назы...Эксперт сообщил о...

Невоенный анализ-71. Все идет по плану. 13 сентября 2024

Невоенный анализ-71. Все идет по плану. 13 сентября 2024

Картинко не по теме, а к дате пятницы, 13-еТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх