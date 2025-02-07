В 2025 году в РГУ пройдут выборы ректора

Перед этим в вузе проведут ряд необходимых подготовительных процедур.6 февраля в РГУ имени С. А. Есенина прошло заседание учёного совета, на котором рассмотрели вопросы, связанные с предстоящими выборами ректорам.
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