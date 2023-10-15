Бывший канцлер Германии Шрёдер признался в своей связи с Путиным

Немецкий политик рассказал, что не хочет скрывать свои отношения с президентом России.Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер в беседе с изданием Süddeutschen Zeitung поделился информацией о своих отношениях с русским лидером.
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