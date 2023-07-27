Автомобиль вспыхнул на ходу в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы поздним вечером ликвидировали возгорание на Суоярвском шоссе В среду в 23 часа на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что у родника на Суоярвском шоссе горит легковой автомобиль.