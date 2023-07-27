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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Автомобиль вспыхнул на ходу в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы поздним вечером ликвидировали возгорание на Суоярвском шоссе В среду в 23 часа на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что у родника на Суоярвском шоссе горит легковой автомобиль.

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