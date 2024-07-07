Введение строгих мер для борьбы с пьянством за рулем: новые правила для охотников и автомобилистов с 1 июля Ольга ВайленкоС 1 июля 2024 года российские водители столкнутся с ужесточением мер контроля и наказаний за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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