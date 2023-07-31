Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на поставку ракет ряду стран

Контракт министерства обороны США на сумму $501,7 млн (46 млрд руб.) на производство и поставку ракетных систем «воздух-поверхность» получил американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin, 1 августа говорится в заявлении Пентагона.
Контракт министерства обороны США на сумму $501,7 млн (46 млрд руб.) на производство и поставку ракетных систем «воздух-поверхность» получил американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin, 1 августа говорится в заявлении Пентагона.
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