Российский боец описал украинский дрон словами «как с медведем встречаешься»

Боец штурмовой группы «Тигр» добровольческого корпуса Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Протас сравнил столкновение с украинским тяжелым дроном «Баба Яга» со встречей с медведем в лесу.
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