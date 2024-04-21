Установлены подозреваемые в пожаре

Кадры с показаниями виновных в крупном ландшафтном пожаре, показало ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Напомним, 18 апреля в Акшинском районе возник пожар, который в течение двух суток распространился на территорию свыше 5000 гектар.
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