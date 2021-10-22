Doosan Heavy подписала контракт на техническое обслуживание АЭС в ОАЭ

— Южнокорейская компания-строитель электростанции Doosan Heavy Industries & Construction Co. заявила в четверг, что подписала соглашение о техническом обслуживании реактора на атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
— Южнокорейская компания-строитель электростанции Doosan Heavy Industries & Construction Co. заявила в четверг, что подписала соглашение о техническом обслуживании реактора на атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Свежие комментарии