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Doosan Heavy подписала контракт на техническое обслуживание АЭС в ОАЭ

Doosan Heavy подписала контракт на техническое обслуживание АЭС в ОАЭ

— Южнокорейская компания-строитель электростанции Doosan Heavy Industries & Construction Co. заявила в четверг, что подписала соглашение о техническом обслуживании реактора на атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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