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Ведущая американского телеканала предложила Байдену поставлять напрямую России предназначенное для ВСУ оружие

Ведущая американского телеканала предложила Байдену поставлять напрямую России предназначенное для ВСУ оружие

Попытки команды президента США Джо Байдена добиться объединения помощи Украине и Израилю в один пакет для голосования в конгрессе являются "циничной политической уловкой", целью которой является стремление отсрочить поражение киевского режима.

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