Попытки команды президента США Джо Байдена добиться объединения помощи Украине и Израилю в один пакет для голосования в конгрессе являются "циничной политической уловкой", целью которой является стремление отсрочить поражение киевского режима.
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