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Василевский пропускает от «Вашингтона» по 3,46 шайбы в среднем за матч. Это его самый неудобный соперник в НХЛ

Андрей Василевский пропускает в среднем по 3,46 шайбы в матчах против «Вашингтона». Сегодня российский вратарь «Тампы» пропустил 5 шайб от «Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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