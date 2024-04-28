Ликсутов: Автобусный парк «Нагатино» начали переводить на электронные путевые листы для водителей

Автобусный парк «Нагатино» начали переводить на электронные путевые листы для водителей. Сейчас «Нагатино» обслуживает 22 маршрута в пяти округах столицы, на которых совершаются около 130 тысяч поездок в рабочие дни.
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