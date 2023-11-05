ВК

Василий Коликов

А разве только Крым? Что, Одесскую область или Донбасс передали законно? Само существование УССР началось с передачи ей областей от РСФСР. И делалось это сначала "дедушкой лениным" (добрым - за чужой счет), а потом "коллективным руководством" СССР. И сейчас стоит задача изъять у нацистского террористического недогосударства полученные "в дар в знак нерушимой дружбы между двумя братскими нардами" территории и приведение остатков к виду, неспособному воевать с Россией.