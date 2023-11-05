Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР) получила Крым без законных на то оснований. С таким заявлением выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
Глава парламента Крыма Константинов: Полуостров в состав УССР передавали кулуарно
Комментарии
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ВК
Василий Коликов
А разве только Крым? Что, Одесскую область или Донбасс передали законно? Само существование УССР началось с передачи ей областей от РСФСР. И делалось это сначала "дедушкой лениным" (добрым - за чужой счет), а потом "коллективным руководством" СССР. И сейчас стоит задача изъять у нацистского террористического недогосударства полученные "в дар в знак нерушимой дружбы между двумя братскими нардами" территории и приведение остатков к виду, неспособному воевать с Россией.
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