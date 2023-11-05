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Глава парламента Крыма Константинов: Полуостров в состав УССР передавали кулуарно

Глава парламента Крыма Константинов: Полуостров в состав УССР передавали кулуарно

Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР) получила Крым без законных на то оснований. С таким заявлением выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

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Комментарии
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ВК
Василий Коликов
А разве только Крым? Что, Одесскую область или Донбасс передали законно? Само существование УССР началось с передачи ей областей от РСФСР. И делалось это сначала &quot;дедушкой лениным&quot; (добрым - за чужой счет), а потом &quot;коллективным руководством&quot; СССР. И сейчас стоит задача изъять у нацистского террористического недогосударства полученные &quot;в дар в знак нерушимой дружбы между двумя братскими нардами&quot; территории и приведение остатков к виду, неспособному воевать с Россией.
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