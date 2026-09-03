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Судно Морспасфлота задействовали для эвакуации людей со Шпицбергена

Судно Морспасфлота задействовали для эвакуации людей со Шпицбергена

Сергей Мальгавко/ТАСС Для эвакуации членов экспедиции со Шпицбергена задействовали судно Морспасфлота.

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