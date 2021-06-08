Гора Пидан вошла в список мест России, где люди чаще всего загадывают желания

Гора Пидан вошла в список мест России, где люди чаще всего загадывают желания

Изучив каждый регион страны, сервис поездок и путешествий Туту.ру составил своеобразную энциклопедию мест, где люди загадывают желания.

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