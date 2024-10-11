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Закон, порядок, государство

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Курсанты ВВО в Забайкалье в рамках выпускных экзаменов отработали вождение БМП в сложных условиях местности

Курсанты ВВО в Забайкалье в рамках выпускных экзаменов отработали вождение БМП в сложных условиях местности

В мероприятии боевой подготовки приняло участие около 400 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной техники.

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